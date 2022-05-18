Минюст внёс в реестр иноагентов ещё одну организацию Министерство юстиции России внесло ООО «ЛИЗА НОРМ» в реестр СМИ иноагентов

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Министерство юстиции России внесло в реестр СМИ-иноагентов ООО «ЛИЗА НОРМ», говорится на сайте ведомства. Таким образом организация стала 159-м признанным в РФ иноагентом.

Основательница организации Елизавета Осетинская уже включена в перечень СМИ-иноагентов. Там её инициалы появились 1 апреля текущего года, вместе и с другими СМИ иноагентами, включая историка Евгения Понасенкова.

Согласно информации сервиса «проверки и анализа контрагентов», организация «ЛИЗА НОРМ» была зарегистрирована 24 апреля этого года. 10 мая организация была включена в Реестр малого и среднего предпринимательства.

Ранее Министерство юстиции включило в перечень средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, шесть физлиц, в том числе рэпера Face (Иван Дрёмин). Помимо него, в список попал бывший адвокат, а ныне правозащитник Марк Фейгин, а также писатель Андрей Филимонов, преподаватель ВШЭ Дмитрий Дубровский, журналистки Екатерина Маяковская и Ирина Борухович.