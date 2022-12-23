Минюст внес «Роскомсвободу» в список иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства юстиции Российской Федерации

Минюст России внес в реестр иноагентов общественную организацию «Роскомсвобода», сообщается на сайте министерства. Помимо этого, в список попали Anti-Corruption Foundation, объединение «Феминистское антивоенное сопротивление» и автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество».

Также иноагентами признаны журналисты Глеб Пьяных, Андрей Колесников, Анастасия Жвик и правозащитница Светлана Ганнушкина.

Ранее ярославского блогера Андрея Алексеева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 10 тысяч рублей за недостаточно большой шрифт «иноагентской» плашки. Этот случай стал первым в России. По мнению юристов, проблема заключается в законодательстве об иноагентах, которое допускает возможность разного толкования правовой нормы.

21 декабря стало известно, что Арбитражный суд Москвы получил иск к журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и исполнителю Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сумма иска и суть заявленных требований пока не оглашаются. Истцом значится Артем Миронов.