Создателя фильмов «ДМБ» и «Даун Хаус» объявили иноагентом Минюст внес режиссера Качанова в реестр иноагентов

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Роман Качанов

Министерство юстиции РФ внесло кинорежиссера Романа Качанова, снявшего фильмы «ДМБ» и «Даун Хаус», в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства. Также в обновленный список вошли активист Сергей Антонов, юрист Алексей Прянишников, петербургские депутаты Владимир Волохонский и Никита Кириллов.

Р. Р. Качанов выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней. Кроме того, им нельзя выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Вступивший в силу закон обязывает избирком принимать документы россиян для участия в выборах лишь в том случае, если они не входят в реестр иноагентов. В случае если иноагент уже занимает публичную должность, он сможет остаться на своем посту, только если будет исключен из реестра в течение 180 дней с даты вступления закона в силу.