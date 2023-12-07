Американские исследователи стали нежелательными в России Минюст внес RAND Corporation в список нежелательных организаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст России внес американскую корпорацию RAND Corporation в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующее решение было принято Генеральной прокуратурой, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

RAND Corporation («РЭНД корпорейшн»), США, — говорится в перечне.

Исследовательская организация, базирующаяся в Санта-Монике и Лос-Анджелесе в штате Калифорния, основана в 1948 году. С начала 1950-х корпорация проводит исследования по военно-техническим и стратегическим аспектам национальной безопасности. Предоставляет услуги государственным учреждениям США, Европы, Среднего Востока и Азии. RAND называет себя «беспристрастной и приверженной общественным интересам» организацией.

Внесенная в перечень НПО финансируется федеральными агентствами США, а также правительствами американских штатов и министерствами других стран. По данным на официальном сайте, доход компании за 2022 год составил порядка $346 млн.

21 ноября Минюст внес в реестр нежелательных организаций польскую Civil Council. Причиной стало решение Генпрокуратуры от 3 ноября 2023 года. СМИ писали, что эта иностранная компания собиралась принимать россиян, желающих перейти на сторону ВСУ.