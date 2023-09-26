Минюст внес Hudson Institute в реестр нежелательных организаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство юстиции РФ добавило финскую неправительственную организацию EastCham Finland и американский Hudson Institute в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Соответствующая запись появилась в списке, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Генпрокуратура РФ также признала деятельность Hudson Institute и EastCham Finland нежелательной на территории России.

Ранее стало известно, что Российский Всемирный фонд природы (бывший WWF России, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прекратил отношения с международным WWF, который уже был признан Генпрокуратурой нежелательной организацией в России. Российский фонд также отказался от логотипа с пандой и аббревиатуры.

29 мая Минюст России включил Greenpeace в перечень нежелательных организаций. Решение принято в связи с тем, что НКО сочли причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ. Организация ушла из России, отметив, что защищать природу в ней «нежелательно».