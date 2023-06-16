Режиссер Манский и политик Шлосберг признаны иноагентами Минюст внес режиссера Манского и политика Шлосберга в список иноагентов

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Режиссер Виталий Манский

Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов режиссера Виталия Манского, политолога Сергея Алексашенко и главу псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Кроме того, список пополнили журналистка Светлана Прокопьева, активистка Юлия Парамонова, портал «Весьма» и фонд «Свободная Якутия», сообщаетсяя на сайте ведомства.

Манский выступал против специальной военной операции на Украине, заявлял о поддержке властей Украины, негативно высказывался в отношении граждан РФ, отождествлял РФ с нацистской Германией. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, получал поддержку со стороны иностранных источников, — говорится в сообщении Минюста.

Информационный портал «Весьма» внесен в список иноагентов из-за распространения недостоверных сведений о деятельности органов государственной власти и действиях российской армии. Причиной включения в перечень фонда «Свободная Якутия», среди прочего, стали призывы к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ, пояснили в Минюсте.

Ранее адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Илью Новикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Дисциплинарное производство было инициировано Министерством юстиции, статус адвоката отозвали «за недостойное поведение» и «систематическое игнорирование профессионально-этических правил».