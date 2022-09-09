Минюст внес трех физлиц и одно юрлицо в список СМИ-иноагентов Минюст РФ внес Валерия Соловья, Елену Шукаеву и Андрея Афанасьева в список СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции РФ внесло в список СМИ-иноагентов трех человек и одну организацию, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. В этот перечень вошли историк и политолог Валерий Соловей, внештатный корреспондент «Новой Газеты на Урале» Елена Шукаева, журналист Андрей Афанасьев и ООО «Время колокольчиков».

Кроме того, расширился список физлиц-иноагентов, куда попали, в частности, журналисты Юлия Латынина и Майкл Наки, а также историк Тамара Эйдельман.

У всех перечисленных лиц в графе об источниках финансирования указывается Украина, а также упоминается «политическая деятельность».

2 сентября стало известно, что Минюст РФ внес в список СМИ-иноагентов шесть человек и одну организацию, включая телеведущего Михаила Шаца (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) и политика Юлию Галямину (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента).

Кроме того, расширился список физлиц-иноагентов, куда попали, в частности, музыкант и лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич и украинский журналист Дмитрий Гордон. Ранее последний был внесен в список лиц и организаций Росфинмониторинга, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.