Минюст РФ включил в список СМИ-иноагентов пять физлиц

Минюст России включил в реестр СМИ-иноагентов пять физлиц и три организации. В них вошли журналистка Юлия Таратута, петербургская активистка Наталья Грязневич, предприниматель Дмитрий Давыдов, пишет РИА Новости.

В реестр также включены Иван Тютрин, Дмитрий Любимов. Список пополнили региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида», относящиеся к организациям, выполняющим функции иноагента.

Тем временем в Госдуме подготовили новые поправки к законопроектам об изменении норм Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся деятельности иностранных агентов, пишет «Коммерсант». Автор поправок, депутат Анатолий Выборный предложил объединить все «иноагентские» административные составы в одну статью, а из УК убрать признак «злостности» при уклонении от обязанностей иноагента.

Ранее лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич вышел из состава учредителей студии «Мамбо продакшн», зарегистрированной в Москве, передает Daily Storm. Рок-музыкант владел 20% акций компании.