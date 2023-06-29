Минюст России включил «Агору» в перечень нежелательных НПО Минюст России включил правозащитную группу «Агора» в перечень нежелательных НПО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст России включил правозащитную группу «Агора» в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Список также пополнила американская организация «Завет церквей TCCN», сообщили на сайте ведомства.

В перечень иностранных и международных НПО, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включены следующие иностранные организации: «Завет церквей TCCN» (Transformation Center Covenant Network TCCN, Transformation Center Church International), США; «Law Sofia Foundation» (Фонд «Право-София», Международная правозащитная группа «Агора»), Болгария, — сообщил Минюст.

Иностранные НПО включили в перечень нежелательных в РФ в соответствии с законом о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям прав и свобод граждан России, указали в Минюсте.

19 июня Генпрокуратура РФ признала деятельность «Агоры» нежелательной на территории страны. В ведомстве обосновали решение тем, что данная организация представляет угрозу для конституционного строя и безопасности России.

28 июня Генпрокуратура также объявила о признании нежелательной деятельности издания «Новая газета. Европа» на территории России. В ведомстве указали, что издание распространяет ложные материалы на тему нарушений прав человека в России и ситуации на Украине.