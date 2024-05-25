Минюст раскрыл новые правила регистрации иноагентов Минюст будет указывать доменные имена сайтов в реестре иностранных агентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В соответствии с новыми правилами, Министерство юстиции России начнет указывать доменные имена информационных ресурсов (сайтов) в реестре иностранных агентов. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Дополнить подпунктом «з» следующего содержания: доменное имя информационного ресурса (при наличии), — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах всех уровней. Кроме того, им нельзя выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Вступивший в силу закон обязывает избирком принимать документы россиян для участия в выборах лишь в том случае, если они не входят в реестр иноагентов. В случае если иноагент уже занимает публичную должность, он сможет остаться на своем посту только если будет исключен из реестра в течение 180 дней с даты вступления закона в силу.

На днях певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) не смогла через суд добиться исключения из реестра иностранных агентов. Жалоба артистки рассматривалась во Втором кассационном суде общей юрисдикции.

Также стало известно, что МВД России объявило в розыск екатеринбургского художника и создателя сайта «Уралнаш» Станислава Шминке. По какой статье он разыскивается, не уточняется. Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по статье о повторной дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ).