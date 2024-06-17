Минюст признал нежелательной деятельность немецкой организации «Германский исторический институт в Москве» объявлен нежелательной организацией

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Министерство юстиции России признало нежелательной деятельность немецкой организации «Германский исторический институт в Москве». Название института указано в соответствующем списке иностранных и международных неправительственных организаций на сайте ведомства.

Deutsches Historisches Institut Moskau («Германский исторический институт в Москве»), ФРГ, — указано в перечне.

Ранее сообщалось, что в первом чтении в Госдуме был принят проект поправок к УК РФ об ответственности за участие в любых признанных нежелательными в России иностранных организациях. Поправки касаются и тех организаций, учредителями которых выступают госорганы иностранных государств. Отмечается, что законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов во главе с Василием Пискаревым еще в апреле этого года.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который обяжет операторов обеспечить «право на забвение» в интернете, а также запрет на поисковую выдачу для всех иностранных сайтов, нарушающих законы РФ. Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В первую очередь они направлены на так называемые зеркала запрещенных сайтов.