Минюст признал иноагентами журналиста Косыгина и политолога Савву

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Минюст России включил в реестр иностранных иноагентов журналиста Илью Косыгина и политолога Михаила Савву, указано на официальном сайте ведомства. Также в список внесен дипломат, экс-замминистра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе.

20 октября 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И. Е. Косыгин, Г. Ф. Кунадзе, а также М. В. Савва, — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что Косыгин распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей. Кроме того, он является главным редактором интернет-издания, включенного в реестр иностранных агентов и проживает за границей.

По информации Минюста, Кунадзе публиковал ложные сведения, направленные на формирование негативного облика России в медийном пространстве, и распространял недостоверные данные о действиях ВС РФ. Более того, дипломат выступал респондентом на разных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

Относительно Саввы ведомство сообщает, что он также тиражировал ложные сведения о РФ и выступал против СВО. Также политолог является членом Экспертного совета украинской организации. В настоящее время он живет в иностранном государстве.

Ранее лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал иск в Замоскворецкий суд Москвы, касающийся его внесения в реестр иностранных агентов. Правозащитник попросил исключить его из этого перечня.