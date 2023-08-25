Минюст признал иноагентами политолога Рогова и издание «Довод»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минюст России пополнил перечень иностранных агентов. В него вошли журналист и главный редактор журнала «Дилетант» Виталий Дымарский, черкесский активист Мартин Кочесоков, экономист Михаил Крутихин, политолог Кирилл Рогов, журналист и член Общественного совета Российского еврейского конгресса Константин Эггерт, блогер Александр Штефанов и издание «Довод». Также в список попало иностранное юридическое лицо MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt), реализующее проект My Russian Rights. Убрали из реестра издание «Росбалт».

Также в связи с прекращением получения от иностранных источников денежных средств, иного имущества, организационно-методической, научно-технической помощи, помощи в иных формах из реестра иностранных агентов исключено Акционерное общество «РС-Балт», — сообщили в Минюсте.

В мотивировочной части новым участникам реестра вменяют, что они распространяли материалы других иноагентов, выступали против СВО и решений федеральных властей. В отношении политолога Рогова отмечается, что он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ.

Неделей ранее Минюст внес в список иноагентов математика и публициста Андрея Пионтковского и поэтессу Линор Горалик. Также в реестр попали якутская антивоенная активистка Сарылган Кондакова, экономист Андрей Илларионов, бывший член СПЧ, координатор общественного движения «Гражданин и армия» Сергей Кривенко, литературный критик Татьяна Сотникова и зампред Конгресса ойрат-калмыцкого народа Владимир Довданов.