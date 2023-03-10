Минюст признал иноагентами политика Гудкова, феминистку nixelpixel и WWF

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Геннадий Гудков (в центре)

Минюст обновил список иностранных агентов, куда в том числе вошли политик Геннадий Гудков, фонд природы WWF и феминистка Ника Водвуд (nixelpixel). Также в списке оказались экономист Сергей Гуриев, журналист из Владивостока Даниил Губарев, создатель новостного агрегатора «The True Story» и экс-глава «Яндекс.Новости» Лев Гершензон и фонд «Свободная Бурятия».

Большинству новых участников списка предъявлено то, что они выступали против начала специальной военной операции на Украине. WWF также обвинили в реализации промышленных и инфраструктурных проектов, а активистку Нику Водвуд в пропаганде ЛГБТ-отношений.

Ранее 10 марта в СМИ сообщили, что депутаты Госдумы намерены выступить с предложением лишить вcего имущества в России певицу Земфиру (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) после выхода новой песни «PODNHA», где она рассказывает о том, как ее учат любить Родину. По данным Telegram-канала SHOT, у 46-летней звезды есть двухкомнатная квaртира в Москве стоимостью более чем 55 млн рублей. Кроме того, на Земфиру Рамазанову в столице зарегистрировано нежилое помещение на Магистральной в Хорошевском районе площадью 134 кв. м.