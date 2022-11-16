Минюст предложил разрешить обвиняемым продолжать заниматься бизнесом РБК: обвиняемые в экономических преступлениях предприниматели смогут продолжать бизнес

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Минюст разработал законопроект, позволяющий продолжать вести дела бизнесменам, находящимся под следствием по экономическим преступлениям, пишет РБК. Рассмотрение законопроекта, разработанного в рамках исполнения президентских поручений по итогам XXV Петербургского международного экономического форума, должно состояться с 21 по 27 ноября.

В рамках законопроекта в статью 99 УПК (обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения) будет добавлена следующая формулировка: «в случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого <…> в обязательном порядке рассматривается возможность избрания такой меры пресечения, которая позволит продолжить осуществление им предпринимательской деятельности и (или) управление принадлежащим ему имуществом» и организацией. Статью 108 УПК (заключение под стражу) предполагается скорректировать, предусмотрев заключение предпринимателя под стражу, если он не имеет места жительства в России, нарушил ранее избранную меру пресечения либо скрылся от органов предварительного расследования или суда.

Как отмечает адвокат по уголовным делам Татьяна Пашкевич, в действующем законодательстве и сейчас формально содержится запрет на заключение под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении экономических преступлений. По ее словам, такая мера зачастую назначается для оказания давления, однако суды чаще всего удовлетворяют подобные ходатайства, тогда как доводы защиты во внимание не принимаются. Глава юридической компании AVG Legal адвокат Алексей Гавришев указывает, что тренд на декриминализацию экономических составов для предпринимателей власти пытаются реализовать давно, однако на практике сделать это не удается.

Ранее президент России Владимир Путин предложил пересмотреть основания для заключения под стражу за преступления экономической направленности и предусмотреть в законах приоритетное избрание в отношении бизнесменов иных мер пресечения, чтобы они могли продолжать предпринимательскую деятельность в период следствия. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев также заявил, что российским судьям следует реже применять аресты в качестве меры пресечения для фигурантов уголовных дел.