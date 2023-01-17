Минюст предложил изменить условия содержания в СИЗО

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Минюст России подготовил законопроект, смягчающий некоторые нормы содержания подследственных и заключенных, сообщает РБК. Документ среди прочего предлагает увеличить норму площади в исправительных центрах и разрешить использовать электронные средства слежения в местах содержания под стражей.

Также предлагается увеличить возраст ребенка, находящегося вместе с матерью в исправительном учреждении, с трех до четырех лет.

Минюст считает возможным увеличить до уровня, эквивалентного инфляции за период с 2016 по 2021 год, размер денежных средств, которые осужденные могут тратить на продукты и предметы первой необходимости.

Также в законопроекте содержится пункт о сроках и условиях снятия взыскания, наложенного на подозреваемого или обвиняемого. Документ предусматривает, что человек будет считаться не имеющим взыскания, если в течение года он не получит новое. На данный момент, например, если обвиняемый или подозреваемый попал в карцер, то информация об этом хранится в его личном деле и после отправки в колонию, что сокращает шансы на условно-досрочное освобождение.

В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на гуманизацию уголовно-исполнительной политики.

Ранее стало известно, что Минюст намерен разрешить всем категориям заключенных иметь при себе очки не в металлической оправе, говорится в проекте поправок, вынесенном на общественное обсуждение. Также заключенным разрешат видеться с детьми: несовершеннолетним будет позволено приходить на свидания в СИЗО и колонии в сопровождении взрослых.