Минюст попросил ликвидировать организацию антипрививочников «Осторожно, новости»: Минюст направил иск о ликвидации организации «Иван чай»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минюст просит ликвидировать организацию «Иван чай», которая выступала за консервативные семейные ценности в России и получила популярность благодаря антипрививочным выступлениям в период пандемии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости. Отмечается, что ведомство отправило соответствующий иск в Мосгорсуд 20 ноября.

Во время пандемии COVID-19 «Иван чай» выступал с антипрививочной политикой из-за негативного отношения к инициативам ВОЗ. Также представители центра критиковали организацию за поддержку абортов и борьбу с домашним насилием.

Организация с 2015 года выступает за восстановление семьи и традиционных семейных ценностей, возвращение изъятых детей в кровную семью. Ее члены критиковали ювенальную юстицию. Кроме того, представители «Иван чая» обсуждали вымышленные теории о «золотом миллиарде», мировом правительстве и коварных замыслах Билла Гейтса.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина ранее заявила, что в России допускается возможность ввода ограничений для детей, чьи родители являются антипрививочниками, без необходимых вакцинаций на посещение детских садов и школ. Она отметила, что это большая беда для страны, так как из-за такого поведения родителей появляется шанс развития той или иной инфекции в обществе.

По словам депутата, отказ от прививок грозит возвращением смертельных заболеваний, которые до этого удалось победить. Соломатина пояснила, что заболеваемость корью повысилась именно из-за современной тенденции не делать вакцины.