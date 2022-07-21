Минюст подал иск в суд о ликвидации еврейского агентства «Сохнут»

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Главное управление Министерства юстиции по Москве обратилось в Басманный суд столицы с просьбой ликвидировать еврейское агентство «Сохнут». Как передает РИА Новости, организация оказывает помощь в репатриации в Израиль.

В суд поступил иск главного управления министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство „Сохнут“», — сказали в суде.

Минюст также просит исключить организацию из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). В ведомстве считают, что агентство нарушило российское законодательство. Беседа по этому иску назначена на 28 июля.

Накануне иска Минюст проводил проверку деятельности организации. С 30 мая по 27 июня ведомство проверяло документы «Сохнута», однако итоги проверки не раскрывались.

По данным Jerusalem Post, интерес Минюста к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. В «Сохнуте» намерены вести переговоры с ведомством.

Ранее сообщилось, что российское правительство потребовало от руководства Еврейского агентства «Сохнут», занимающегося вопросами репатриации (алия) евреев в Израиль, прекратить деятельность в России. Как написал израильский политолог Марк Новиков, таким образом Москва выразила недовольство «количеством выезжающих из страны евреев: бизнесменов, ученых, представителей культуры и всех остальных».

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер напомнил в связи с этим радиостанции «Говорит Москва», что в советское время организация была вообще запрещена, но выразил надежду на урегулирование ситуации.