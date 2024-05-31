Движение жен мобилизованных «Путь домой» пополнило реестр иноагентов Минюст внес SOTA и «Путь домой» в реестр иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Интернет-проект SOTA и движение жен мобилизованных «Путь домой» пополнили реестр иностранных агентов, сообщили в Министерстве юстиции России. По данным ведомства, «Путь домой» распространяло фейки, формирующие негативный образ РФ, и призывало к участию в несанкционированных акциях. Кроме того, в обновленный список попали политики Екатерина Дунцова и Марина Литвинович, а также проект Republic.

Интернет-проект SOTA распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, государственных органов власти, а также ВС РФ. Выступал против СВО на Украине. Публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, — говорится на сайте ведомства.

Проект распространял материалы иноагентов, по данным Минюста, он реализуется неправительственной зарубежной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории страны. Также ведомство внесло в реестр Екатерину Дунцову, которая хотела стать кандидатом в президенты России на выборах 2024 года.

Е. С. Дунцова распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ. Выступала против СВО на Украине. Сотрудничала с общественным движением, деятельность которого признана нежелательной на территории РФ. Являлась участником проекта, одним из организаторов которого выступает лицо, включенное в реестр иностранных агентов, — собщили в Минюсте.

В декабре ЦИК отказала в регистрации инициативной группы журналистки и экс-депутата гордумы Екатерины Дунцовой на выборах президента. Ранее Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с предложением проверить деятельность Екатерины Дунцовой на предмет иностранного финансирования. Руководитель организации Виталий Бородин предположил, что Дунцова получает финансирование от олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).