Минюст намерен разрешить всем заключенным иметь при себе очки

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Минюст России намерен разрешить всем категориям заключенных иметь при себе очки не в металлической оправе, говорится в проекте поправок, вынесенном на общественное обсуждение. Также заключенным разрешат видеться с детьми: несовершеннолетним будет разрешено приходить на свидания в СИЗО и колонии в сопровождении взрослых.

Разрешение на ношение очков с пластиковыми или стеклянными линзами и не в металлической оправе распространяется на содержащихся в карцере, водворенных в изоляторы, переведенных в помещения одиночного или камерного типа, а также на содержащихся в строгих условиях или отбывающих пожизненное наказание.

Проект приказа направлен на улучшение условий содержания, обеспечение прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, — сообщили в ведомстве.

Ранее супруга оппозиционного политика Алексея Навального Юлия обратиласьк руководству исправительной колонии, где отбывает срок ее муж с просьбой оказать ему медицинскую помощь. Она пояснила, что Навальный, который подхватил простуду, пребывает в плохих условиях, и при этом ему не дают лекарств и покоя.

С августа 2022 года оппозиционер подал более 10 исков, оспаривающих действия администрации исправительной колонии № 6 в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. В удовлетворении половины из них суд отказал.