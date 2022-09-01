Минтруд утвердил новую профессию в России Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт — специалист по финансовым технологиям

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Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новый профессиональный стандарт «Специалист в области инновационных финансовых технологий», в котором указано, какими знаниями и компетенциями должен обладать финтех-специалист. Представители профессии должны будут заниматься разработкой технологий, которые используются во всех видах финансовых услуг, сообщает РИАМО.

Различные технологические решения уже активно внедряются банками, например, искусственный интеллект, роботизация, блокчейн, биометрия и тд.

По информации разработчиков документа, со вступлением в силу профстандарта образуется целая группа новых специальностей. На рынке труда появятся специалисты по концептуальному проектированию финансового сервиса, управлению жизненным циклом продукта и т.п.

С появлением нового профстандарта должен появиться соответствующий образовательный стандарт для вузов и колледжей. Отмечается, что на рынке дополнительного образования уже сейчас можно получить квалификацию финтех-специалиста.

Минтруд ранее спрогнозировал пик роста напряженности на рынке труда в конце 2022 — начале 2023 года. При этом сообщается, что за последний месяц количество работников, находящихся под риском увольнения, сократилось на 5% и составило 310,7 тысячи человек.