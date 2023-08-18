Минтруд РФ повысит зарплаты некоторым категориям сотрудников госорганов

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Зарплаты работников государственных органов, которые не являются госслужащими, проиндексируют на 5,5%, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, увеличение окладов, в частности, коснется кассиров, экспедиторов, комендантов, стенографистов.

С 1 октября 2023 года должностные оклады работников государственных органов, которые не являются госслужащими, увеличатся в 1,055 раза или на 5,5%. Соответствующее постановление правительства подписано, — сообщили в министерстве.

По данными ведомства, меры по индексации зарплат работников федеральных госорганов на уровень инфляции осуществляются в соответствии с законом о бюджете на 2023 год.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявляла, что в скором времени в России вырастут все зарплаты, пособия, пенсии и социальные выплаты. По ее словам, бизнес уже готовится к повышению зарплат в связи с увеличением МРОТ, так как изменить только минимальный оклад невозможно. Бессараб уверена, что произойдет увеличение по всей тарифной сетке, потому что «уборщик не может получать наравне или больше инженера».