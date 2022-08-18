Стало известно, когда ждать пика напряженности на рынке труда в России Минтруд: пик напряженности на рынке труда в России ожидается в конце 2022 — начале 2023 года

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Министерство труда и социальной защиты РФ спрогнозировало пик роста напряженности на рынке труда в конце 2022 — начале 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на проект распоряжения правительства. Сообщается, что за последний месяц количество работников, находящихся под риском увольнения, сократилось на 5% и составило 310,7 тысячи человек.

Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года, — говорится в документе.

В проекте распоряжения кабмина указано, что в условиях западных санкций «необходимо своевременно принять меры по поддержке занятости населения и рынка труда». Уточняется, что в 2022 году предусмотрена реализация региональных программ по организации профобучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения,

Еще в мае президент РФ Владимир Путин заявил о важности переобучения россиян, которые потеряли работу после начала спецоперации на Украине. В беседе с главой Минтруда Антоном Котяковым российский лидер отметил, что процесс перепрофилирования «лучше» общественных работ, так как он дает новые знания и опыт, которые в будущем проявятся на рынке труда.