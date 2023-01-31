Минтруд предложил новое условие для увольнения начальников РБК: Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных и ужесточать для этого антикоррупционные меры, сообщает РБК со ссылкой на соответствующий пакет поправок в закон «О противодействии коррупции». Согласно документу, мера будет распространяться на чиновников и силовиков.

В частности, основанием для увольнения будет служить ситуация, в которой руководитель знает об имеющейся проблеме и не предпринимает никаких действий. Кроме того, должностные лица будут обязаны сообщить руководству о возникновении личной заинтересованности, способной привести к конфликту интересов.

Партнер BGP Litigation Анатолий Логинов добавил, что в настоящее время работодатель и непосредственный руководитель также должны заниматься решением конфликта интересов.

На данный момент наказанием необязательно будет увольнение. Оно может быть альтернативным и выбираться из тех видов наказаний, которые предусмотрены конкретным законом, регулирующим тот или иной вид государственной, муниципальной службы, в зависимости от степени тяжести нарушения. В то же время после принятия поправок таким наказанием императивно будет увольнение, — подчеркнул эксперт.

Законопроект вынесли на обсуждение общественного совета при Минтруде 25 января. Инициатива уже прошла межведомственное согласование и теперь ее внесли в правительство.

Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов напомнил, что работодатель после ухода сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, должен выплачивать выходное пособие на протяжении недели или двух месяцев.