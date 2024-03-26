Минтруд намерен ужесточить условия пребывания мигрантов в России Минтруд предложил ограничить сроки трудовых договоров с мигрантами двумя годами

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ограничить сроки трудовых договоров с мигрантами, которые в настоящий момент можно заключить бессрочно, двумя годами, инициатива опубликована на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект Минтруда «О внесении изменений в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» уже был одобрен комитетом Госдумы по труду и социальной политике.

Если его примут, то работодатель станет заключать с совершеннолетним иностранным гражданином договор «в порядке целевого организованного набора» и при наличии разрешения на работу. Такое разрешение мигранту будут выдавать на время действия заключенного с ним трудового договора, но максимум на два года.

Разрешение на работу иностранному гражданину выдается на срок действия заключенного с ним трудового договора, но не более чем на два года, — следует из документа.

В случае, если работодатель решит преждевременно расторгнуть трудовой договор с зарубежным работником в рамках оргнабора, мигрант будет обязан покинуть территорию РФ в течение 30 дней, если не заключит новый.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ограничить въезд мигрантов в Россию на время проведения специальной военной операции. По его мнению, это помогло бы обеспечить внутреннюю безопасность, поскольку иностранные лица, которые пересекают границу, являются «угрозой прежде всего для самих себя».