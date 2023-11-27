Минтранс заявил о штатном железнодорожном сообщении с Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожное сообщение с Крымом осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Работа Керченской переправы при этом временно остановлена с целью обеспечения безопасности судоходства на фоне непогоды, отметили в ведомстве.

Железнодорожное сообщение с Крымом осуществляется в штатном режиме. Задержанный ранее в Туапсе из-за размыва путей поезд № 315/316 Симферополь — Адлер в 13:45 в понедельник отправился к месту назначения, — сообщили в Минтрансе.

Задерживаются 27 поездов дальнего следования. Кроме того, на участке Туапсе — Адлер отменили 21 электричку. Сокращен маршрут еще шести поездов.

По данным ведомства, аэропорт в Сочи тоже работает штатно. При этом в Минтрансе допустили небольшие изменения в расписании рейсов воздушной гавани.

Даты вылета из Сочи ранее пообещали бесплатно поменять пассажирам «Аэрофлота» с билетами на 27 ноября. Изменения можно произвести в течение 24 часов от времени, указанного в билете, сообщил перевозчик. В РЖД также пообещали обменять или вернуть деньги за отмененные и задержанные из-за непогоды поезда без дополнительных сборов.

В РЖД также сообщили о возобновлении движения поездов на Черноморском побережье. В Краснодарском крае открыли движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный, где подмыло насыпь железной дороги.