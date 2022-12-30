Минтранс увеличил количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Количество постов досмотра на подходах к Крымскому мосту было увеличено из-за большого потока машин и количества перевозимого пассажирами багажа, сообщается в Telegram-канале Минтранса России. В ведомстве добавили, что данная мера позволила повысить пропускную способность переправы на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% — со стороны республики.

ФГУП «УВО Минтранса России» увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым, — говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительные пропускные пункты обеспечат безопасный проезд по мосту.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что перед въездом на Крымский мост образовалась многокилометровая пробка, автомобилистам за два часа удавалось продвинуться примерно на 500 метров. По данным канала, это связано с проверкой транспортных средств. По данным канала, свободно проезжать могли только военная техника и пассажирские автобусы по выделенной полосе, остальные участники дорожного движения проверялись.

29 декабря политолог Владимир Джаралла допустил, что на Новый год в Крыму возможны провокации со стороны ВСУ, в том числе с применением беспилотников, однако системы ПВО, по его словам, уже научились эффективно сбивать их.