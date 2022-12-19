Минтранс сообщил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановлено, сообщил Минтранс в Telegram-канале. 19 декабря ведомство анонсировало временную приостановку движения вдоль переправы ввиду ремонтно-технических работ.

Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, — говорится в сообщении.

8 октября на Крымском мосту произошел теракт. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, взрывчатка была заложена в рулоны с полиэтиленовой пленкой, которые перевозились грузовым автомобилем. В результате взрыва конструкции моста получили повреждения, загорелось семь цистерн с горючим, которые перевозились по железной дороге. Жертвами ЧП стали четыре человека.

Вследствие этого движение по мосту было ограничено. Начались ремонтные работы по восстановлению пролетов. Спустя некоторое время был разрешен проезд легковых автомобилей, однако проезд грузовиков остался под запретом.

5 декабря было открыто движение на восстановленной правой стороне автодорожной части Крымского моста. Полный его ремонт после взрыва предполагается завершить к концу декабря.

С 11 декабря Минтранс постановил запретить передвижение транспортных средств по Крымскому мосту, чья масса превышает полторы тонны. Решение ведомства касается как порожних автомобилей, так и тех, что с грузом.