Минтранс России отверг обвинения ICAO в небезопасности полетов

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Минтранс опроверг заявление Международной организации гражданской авиации (ICAO), которая поставила под сомнение вопрос должного обеспечения безопасности полетов на российских самолетах. Как сообщается на сайте министерства, 11 организаций в России могут заниматься ремонтом самолетов разной сложности, а также располагают необходимыми технологиями и оборудованием.

Безопасность полетов воздушных судов обеспечена и поддерживается на высоком уровне, — сказано в сообщении министерства.

Ранее Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщила, что некоторые российские самолеты зарегистрированы в реестре гражданских воздушных судов больше чем одной страны и у них могут возникнуть неполадки с действительностью лицензий и сертификатов летной годности. Если российское руководство не решит эту проблему до 14 сентября, то о проблемах с безопасностью полетов в России может быть объявлено на официальном уровне.