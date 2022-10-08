Минтранс приступил к оценке повреждений Крымского моста

Фото: Алена Попова/ТАСС

Минтранс РФ приступил к оценке объемов повреждений, а также сроков восстановительных работ на Крымском мосту, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В министерстве также поручили задействовать новые логистические схемы с целью поддержания населения и экономики Крыма товарами.

В Минтрансе России приступили к оценке повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева, — говорится в сообщении.

В Минтрансе добавили, что береговая инфраструктура готова к возобновлению работы паромной переправы через Керченский пролив.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел взрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.