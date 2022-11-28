Минтранс предложил сократить число стихийных парковок в регионах «Коммерсант»: Минтранс разработал рекомендацию по сокращению числа парковок в регионах

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Минтранс РФ впервые разработал для муниципалитетов рекомендации по сокращению мест для парковки на улицах и внутри кварталов, пишет «Коммерсант». Ведомство советует властям вводить плату за паркинг, когда транспортными средствами занято более 85% имеющихся мест. Один из региональных чиновников назвал документ Минтранса сигналом к сдерживанию роста автомобилизации.

Согласно документу, спрос на длительную парковку авто предлагается удовлетворять, внедряя внеуличные парковки, автостоянки и гаражи, тогда как количество мест для парковки вдоль улиц должно сокращаться. Также местным властям предложено позаботиться о системе «мотиваций» для автовладельцев, чтобы те оставляли машины на перехватывающих парковках и пересаживались на общественный транспорт, как это делается в Москве.

В подмосковном Минтрансе заверили, что уже применяют положения федеральных рекомендаций. В правительстве Липецкой области сообщили, что планируют руководствоваться этой методикой при введении платных парковок. В комитете транспорта и автодорог Курской области уточнили, что рекомендации будут обязательными для внедрения на региональном и муниципальном уровнях.

Один из чиновников уточнил, что новая методика должна сдержать рост автомобилизации: многоэтажная застройка привела к значительному росту автопарка, тогда как дорожно-транспортная инфраструктура все время его «догоняет». При этом пересадить людей с личного транспорта на общественный будет непросто. В свою очередь руководитель обособленного подразделения компании «Городские парковки» в Воронеже Анатолий Кобяшев отмечает, что исполнить рекомендации в регионах будет практически невозможно, в том числе из-за особенностей сложившейся застройки и градостроительных решений, которые ограничивают возможность для исполнения рекомендаций на практике.

Правительство Российской Федерации ранее решило визуально разделить платные и бесплатные парковки. Платные зоны будут обозначаться синими линиями, а бесплатные — белыми. У знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик: к традиционной букве P добавятся соответственно изображение монет и стилизованное изображение инвалида-колясочника.