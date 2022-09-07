Минтранс планирует контролировать оплату проезда с помощью геолокации

Министерство транспорта России планирует использовать геолокацию мобильных устройств пассажиров для определения тарифа при проезде на наземном городском транспорте и предупреждения пассажиров о необходимости оплаты, сообщает «Газета.Ru». Соответствующие положения появились в документации госзаказа ведомства на разработку научно обоснованных предложений по использованию геолокации в этой сфере.

В РФ назрела необходимость в анализе и структурировании возможностей вариантов использования геолокации при осуществлении бесконтактной оплаты проезда, — указано в документе.

Специалисты Минтранса указывают, что в информационной системе оплаты проезда с использованием геолокации пассажиров должна быть учтена возможность использования геолокации, фиксирование параметров рейса, а также возможность контроля оплаты проезда пассажирами и их персонального информирования пассажиров о необходимости оплатить проезд.

Для бескондукторных систем с помощью геолокации граждан планируется обеспечить расчет тарифа на основании их места посадки, места высадки, маршрута и перевозчика. Полученная информация будет использоваться для аналитики пассажиропотока, что позволит корректировать расписание городского транспорта и выбирать для тех или иных маршрутов подвижной состав оптимальной вместимости.

Военный комиссар Евгений Кудрявцев ранее рассказал, что в армии нельзя использовать смартфоны с камерой и доступом в Интернет, так как современные смартфоны позволяют отслеживать геолокацию, а военные перемещения носят конфиденциальный характер. При этом он добавил, что военнослужащим разрешено иметь обычные телефоны без камеры и доступа в Интернет. Благодаря этому солдаты могут связываться с родными и близкими.