Минтранс перенес введение штрафов за среднюю скорость Минтранс отложил введение штрафов за превышение средней скорости до 1 сентября

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Министерство транспорта предложило перенести на полгода введение штрафов за превышение средней скорости. Согласно доработанному проекту, поправки вступят в силу 1 сентября 2024 года — одновременно с новыми требованиями к дорожным камерам, сообщает «Коммерсант». Изначально планировалось, что поправки к Правилам дорожного движения заработают с 1 марта.

Штрафы за превышение средней скорости существовали и ранее, однако в 2021 году Верховный суд посчитал, что неправомерно указывать в качестве места нарушения участок дороги между камерами, а не конкретную точку. Правозащитники отмечали, что в ПДД нет термина «средняя скорость» и, соответственно, запрета ее нарушать. Под средней скоростью движения Минтранс предложил считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

С 1 декабря 2023 года водителей начали штрафовать за новое нарушение — движение зимой на летних шинах. В ГИБДД предупреждали, что по снегу и льду очень опасно ездить на летних покрышках, однако наказания за это не существовало.

Ранее адвокат Анатолий Миронов рассказал, что фотографии или видеозаписи из соцсетей, где зафиксирован момент нарушения ПДД, не могут стать единственным доказательством по делу, но способны спровоцировать расследование, по итогам которого водитель, соответственно, получит штраф.