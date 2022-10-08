Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту разрешено

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс России получил разрешение на движение поездов по Крымскому мосту, сообщили в Telegram-канале российского правительства. По информации ведомства, первый тестовый поезд по железной дороге прошел успешно. Момент проезда локомотива по железнодорожному полотну попал на видео.

Получено разрешение на движение поездов по Крымскому мосту, — сказано в сообщении.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что за ночь по Крымскому мосту планируется пропустить 12 пассажирских поездов. По его словам, первый из них проедет около 22:00, сообщает Telegram-канал «Смотри».

Ранее сообщалось, что Хуснуллин и глава Крыма Сергей Аксенов прибыли на Крымский мост, где субботним утром случился взрыв. Они, как написал председатель правительственной комиссии по выявлению причин произошедшего, осматривали повреждения.

Правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего поручил создать после ЧП президент России Владимир Путин. Доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, Хуснуллин, глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.