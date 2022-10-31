Минстрой захотел увеличить число льготников по оплате ЖКУ

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Замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько заявил «Известиям», что в России собираются увеличить число получателей субсидии на оплату ЖКУ. Замглавы ведомства пояснил, что в Минстрое разработали проект постановления, согласно которому планируется уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку некоторым категориям граждан. По его словам, порог, при котором оплачивается субсидия, будет снижен до 10-18%.

Размеры региональных стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи будут устанавливаться дифференцированно, — сказал Ересько.

В настоящее время максимально допустимая доля счета ЖКУ от среднедушевого дохода семьи в расчете на одного члена семьи или дохода одиноко проживающего гражданина почти в 60 субъектах России составляет 22%.

Юрист Евгения Юнисова ранее рассказала, что россияне могут получить отсрочку по оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в случае, если временно утрачена трудоспособность или источник дохода. Эксперт добавила, что для этого необходимо обратиться к управляющей компании или же к органам по трудоустройству.

По её словам, в отдельных случаях может быть назначено пособие в качестве поддержки. В случае согласия управляющей организацией на предоставление отсрочки необходимо написать обязательство о погашении задолженности в будущем.