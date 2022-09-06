Минстрой России предложил продлить льготную ипотеку после 2022 года Замглавы Минстроя предложил продлить льготную ипотеку на срок после 2022 года

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Строительство жилого дома

Минстрой России выступает за продление программы льготной ипотеки на новостройки под 7% после 2022 года, сообщил в интервью ТАСС замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. По его словам, решения о необходимости дополнительных мер будут принимать по итогам анализа спроса.

Замминистра отметил, что для роста объемов жилищного строительства застройщики должны понимать, что в перспективе трех-пяти лет у них будет сформирован хороший спрос. Поэтому льготные программы должны действовать по крайней мере до окончания этого периода. Кроме того, по итогам анализа спроса будут обсуждаться вопросы поддержки ипотеки на вторичном рынке жилья, увеличения имущественного налогового вычета на покупку квартиры и на погашение процентов по ипотеке, а также введения такого вычета на аренду жилья.

Мы выступаем за продление [льготных программ]. Вернемся к этому вопросу, когда после середины сентября посмотрим, что у нас происходит со спросом. Будем принимать решение совместно в правительстве, — сказал Стасишин.

Ранее Минфин предложил продлить программу семейной ипотеки с льготной ставкой 6% до 31 декабря 2023 года. Изначально программа была рассчитана на семьи, дети в которых родились с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

По данным Минфина, к 1 августа общий объем выданных льготных ипотечных кредитов составил 1,3 трлн рублей, ими воспользовались более 372 тысяч семей, которые улучшили жилищные условия или снизили платежную нагрузку. Как ожидается, продление программы позволит воспользоваться этими условиями еще 166 тысячам семей, а общая сумма кредитов составит 1,16 трлн рублей.