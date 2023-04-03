Минстрой открестился от идеи пускать коммунальщиков во все дома Замглавы Минстроя назвал фейком идею обязать граждан пускать коммунальщиков домой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство строительства и ЖКХ России не предлагало правительству обязать граждан пускать при необходимости в любое время к себе домой работников коммунальных услуг, заявил в беседе с ТАСС замглавы ведомства Алексей Ересько. По словам чиновника, речь идет о некоем фейке, распространяемом в СМИ.

Это какой-то непонятный фейк. Я об этом не знаю. Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал, — сказал Ересько.

Ранее «Известия» сообщали, что Минстрой направил правительству РФ предложение обязать россиян пускать работников коммунальных служб в дом по требованию для установки умных счетчиков. Как писали авторы, в ведомстве предложили штрафовать жителей, если те не пустили к себе в дом коммунальщиков как минимум два раза.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов подчеркнул, что сейчас штрафы могут выписать за отказ пустить в дом газовые службы. При этом сама процедура составления протокола проходит довольно тяжело. В случае успешного принятия закона многие бюрократические препятствия можно будет обойти, утверждает депутат.