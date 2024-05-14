Минсельхоз объяснил, как Россия добилась продовольственной безопасности Минсельхоз: многие индикаторы доктрины продовольственной безопасности выполнены

Фото: duma.gov.ru

Оксана Лут

Большинство индикаторов доктрины продовольственной безопасности выполнены, заявила исполняющая обязанности министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут на пленарном заседании. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, успехам в этой отрасли поспособствовало создание благоприятных условий для сельхозтоваропроизводителей.

По другим направлениям растет наша самообеспеченность. Кроме того, Россия сохраняет сильные позиции на мировых рынках продовольствия. В наших с вами четырех государственных программах предусмотрены механизмы поддержки всех основных направлений производства и переработки сельхозсырья, рыбохозяйственного комплекса, а также для вовлечения в оборот земель сельхозназначения и создания комфортных условий для жизни людей в сельской местности, — сказала Лут.

Ранее в Минсельхозе сообщили, что региональные органы управления сельскохозяйственным сектором начали оценивать ущерб, причиненный заморозками, погибшие культуры будут пересеяны. Окончательная оценка будет дана после установления фактов гибели сельскохозяйственных культур.

Американские журналисты Майкл Хирцер и Тарсо Велос в свою очередь заявили, что Россия в 2024 году стала главным поставщиком пшеницы на мировые рынки. По их данным, эксперты ждут от РФ дальнейшего доминирования в этой сфере, так как перед Европой замаячил упадок сельского хозяйства из-за непогоды.