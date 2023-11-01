Минсельхоз хочет запретить вывоз твердой пшеницы из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минсельхоз предложил запретить экспорт твердой пшеницы из России с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года для сохранения продовольственной безопасности РФ. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз пшеницы твердой (коды 1001 11 и 1001 19 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) (далее — пшеница твердая) из Российской Федерации, — сообщается в проекте.

В документе указано, что запрет не коснется вывоза зерновой культуры в гуманитарных целях. Кроме того, ограничение не распространяется на экспорт твердой пшеницы, предназначенной для обеспечения деятельности воинских формирований РФ, находящихся на территориях иностранных государств, а также для исполнения международных межправительственных соглашений.

Ранее ведомство предложило запретить на полгода экспорт пищевого яйца птицы из страны. По данным Минсельхоза, это поможет сдержать рост цен на социально значимую продукцию. Сейчас в стране наблюдается существенный рост внутренних цен на яйца птицы (за год они выросли на 24%). Ситуация связана прежде всего с ростом себестоимости производства данной продукции на фоне высокого курса доллара США. Это также способствует привлекательности экспорта против поставок на внутренний рынок. По той же причине министерство предложило ограничить на шесть месяцев и вывоз из России мяса птицы.