Минпросвещения: занятия по военной подготовке в школах будут внеурочными

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Занятия по начальной военной подготовке начнутся в российских школах со следующего учебного года и будут внеурочными, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. В ведомстве пояснили, что получение соответствующих знаний школьниками планируется закрепить на уровне федеральных образовательных программ.

Внеурочный модуль по начальной военной подготовке будет подготовлен для российских школ и со следующего учебного года будет внедряться в образовательные программы, — сказали в пресс-службе министерства.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что курс начальной военной подготовки для школ будет разработан до 1 января. После начнется его апробация.

С предложением дополнить школьный курс ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), преподаваемый в 10–11-х классах, занятиями по военной и медицинской подготовке Минпросвещения выступило в конце октября. В Минобороны России эту идею поддержали. Замглавы ведомства Валерий Герасимов заявил, что на эти занятия следует выделить не менее 140 часов в течение двух лет обучения.