Минпросвещения составит рейтинг лучших колледжей страны Депутат Бессараб: рейтинг колледжей будет востребован среди абитуриентов

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Министерство просвещения России намерено обнародовать к 1 сентября национальный рейтинг организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе ведомства. Как пояснила в беседе с изданием член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, такой рейтинг поможет молодым россиянам выбрать колледж и определиться с будущей профессией.

По аналогии с рейтингом, который составляют для вузов, этот рейтинг, на мой взгляд, был бы востребован среди абитуриентов и их родителей. У них заранее формировалось бы представление, насколько актуальна та или иная специальность, — подчеркнула депутат.

Как отметили в Минпросвещения, при составлении рейтинга будут учитывать такие критерии, как возможность трудоустройства выпускников, уровень средней зарплаты, результаты участия в чемпионатах профессионального мастерства и творческих конкурсах, а также итоги государственной итоговой аттестации учащихся.

С помощью рейтинга можно будет определить лидеров по отраслям и регионам, выявив лучших в масштабах страны, добавили в пресс-службе ведомства. Благодаря рейтингу колледжи смогут оценить собственные успехи и проанализировать опыт лидеров. Ожидается, что нововведение положительно скажется как на карьерных перспективах выпускников, так и на оптимизации контактов учебных заведений и предприятий-работодателей.

В пресс-службе уточнили, что рейтинг появится на сайте Минпросвещения до начала следующего учебного года.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что российская система среднего профессионального образования проходит перезагрузку. Он отметил, что за последние три года были актуализированы более 400 стандартов СПО, утверждены около 150 новых.