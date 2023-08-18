Минпросвещения России поддержало идею показывать школьникам ролики об СВО

Фото: МО РФ

Министерство просвещения России поддержало идею разработки и показа школьникам видеороликов, посвященных спецоперации ВС РФ на Украине, сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо заместителя главы ведомства Татьяны Васильевой. Автором соответствующей инициативы выступила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Минпросвещения России поддерживает создание материалов, посвященных специальной военной операции. Видеоматериалы, направленные на формирование чувства патриотизма, любви к своей Родине, гордости за свою страну, важно использовать в рамках изучения учебного предмета «История», а также в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, — сказано в письме.

Кроме того, в ведомстве предложили внедрять в образовательный процесс формат видеоматериалов в виде живого диалога с участниками СВО по темам «День спецназа», «День народного единства», «Герои нашего времени».

Видеоролики будут представлять собой интервью с бойцами, которые возьмут подростки.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в России создадут учебник по военной истории. Он будет разработан для учителей в качестве дополнительного пособия, там, в частности, опишут различные военные операции.

Кроме того, Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и ректор МГИМО Анатолий Торкунов представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов. В них полностью переписали разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и нулевых годах. Эти пособия будут использоваться с 1 сентября 2023 года.