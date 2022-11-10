Минпросвещения официально закрепило понятие «домашнее задание»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпросвещения России закрепило в нормативных документах понятие «домашнее задание», приказ ведомства появился на официальном интернет-портале правовой информации. Под данным понятием подразумевается самостоятельная подготовка ученика к урокам во внеучебное время.

Самостоятельная подготовка обучающихся к занятиям, выполнение обучающимися заданий, данных педагогическими работниками в рамках образовательной программы для выполнения во внеучебное время (далее — домашнее задание), осуществляются обучающимися в домашних и иных условиях, в том числе в цифровой образовательной среде, и предусматривают выполнение обучающимися письменных и устных, практических, творческих, проектных, исследовательских работ, — говорится в документе.

Ранее в пресс-службу ведомства сообщили, что занятия по начальной военной подготовке начнутся в российских школах со следующего учебного года и будут внеурочными. В министерстве пояснили, что получение соответствующих знаний школьниками планируется закрепить на уровне федеральных образовательных программ. Министр просвещения Сергей Кравцов до этого рассказал, что курс начальной военной подготовки для школ будет разработан до 1 января. После начнется его апробация.

С предложением дополнить школьный курс ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности), преподаваемый в 10–11-х классах, занятиями по военной и медицинской подготовке Минпросвещения выступило в конце октября.