Минпросвещения может расширить курс начальной военной подготовки в школах

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Министерство просвещения России готово обсуждать расширение и дополнение курса начальной военной подготовки (НВП) в рамках курса основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), сообщил глава ведомства на заседании Государственной думы. С таким заявлением Кравцов выступил в ответ на предложение депутата ввести в старших классах НВП вместо ОБЖ. Сейчас курс военной подготовки включен в программу ОБЖ.

В части начальной военной подготовки, то специальный модуль того содержания, которое было [в Советском Союзе], <...> сохранен в предмете «Основы безопасности жизнедеятельности». Если что-то нужно дополнить и расширить, давайте отдельно обсудим, — сказал Кравцов.

По словам Кравцова, начальная военная подготовка «формировала патриотическое воспитание», а также «мировоззрение школьников». Сейчас на это направлены уроки в рамках курса «Разговоры о важном», который появился в этом году.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения обновило методички и материалы к внеурочному занятию «Разговоры о важном» 12 сентября, убрав оттуда упоминания военной операции на Украине. На сайте, посвященном этому циклу занятий, теперь доступны обновленные версии инструкций и презентаций для всех классов.