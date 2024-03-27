Стало известно, когда Минпросвещения возьмется за модернизацию детсадов Минпросвещения представит программу по модернизации детских садов до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России расширят программу модернизации образовательных учреждений, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отчитываясь перед депутатами Госдумы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, капитальный ремонт будет проводиться не только в школах, но и детских садах. Он пообещал представить соответствующую программу до конца этого года.

Мы решили проблему доступности детских садов, но, конечно, есть учреждения, которые нуждаются в капитальных ремонтах. Мы видим, что программа по школам очень успешно идет, и аналогичная программа по поручению президента [России Владимира Путина] нами будет организована до следующего года и по детским садам, — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, обязывающий образовательные учреждения постоянно вывешивать государственный флаг. Согласно тексту документа, новый закон распространяется на школы, гимназии, лицеи, университеты, детские сады и другие учреждения. Он официально вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Отмечается, что государственный флаг будет необходимо устанавливать не только на здании, но и на территории образовательных учреждений. Ранее руководство школ, детсадов и вузов было обязано устанавливать флаги только на зданиях или только на прилегающей территории. Закон будет распространяться на все учреждения, вне зависимости от форм собственности.