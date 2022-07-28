Минпромторг воспротивился запрету вейпов и электронных сигарет Минпромторг выступил против запрета на электронные сигареты и вейпы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минпромторг выступил против запрета на вейпы (испарители) и электронные сигареты на территории РФ. Вместо этого министерство хочет ускорить процесс введения обязательной маркировки, с помощью которой можно будет отличить оригинальные курительные устройства и смеси от подделок, пишет ТАСС. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский. По его словам, введение запрета на «электронки» в РФ приведет к образованию черного рынка.

Все мы знаем, к чему приводят полные запреты, к формированию черного рынка, без контроля. Непонятно на черном рынке, сколько никотина и кто там вообще работает. Кроме всего прочего, огромными потерями бюджета сопровождается, потому что понятно, что налогооблагаемая база не может существовать, если запрещен оборот, — заявил Заславский.

Он уточнил, что представители министерства предлагают сконцентрироваться на борьбе с незаконным оборотом никотиносодержащей продукции. Заславский считает, что побороть черную опухоль можно введением специальной идентифицирующей маркировки. Политик отметил, что на текущий момент в России ведется добровольный эксперимент по маркировке никотиносодержащих жидкостей.

В наш адрес поступило немалое количество писем от участников рынка с предложением ускорить введение обязательной маркировки этой товарной группы, и мы поддерживаем это желание, — подчеркнул он.

Заславский сообщил, что окончательное решение по данному вопросу примет правительство РФ. По его мнению, ликвидации черного рынка в сегменте электронных сигарет и вейпов поспособствует принятие внесенного Минфином отраслевого законопроекта о регулировании производства и оборота табачных изделий и сырья, по аналогии с регулировкой рынка алкогольной продукции.

Ранее ЛДПР потребовала ввести запрет на электронные сигареты и вейпы из-за пагубного влияния на здоровье. Соответствующий законопроект уже был внесен в Государственную думу. Глава партии Леонид Слуцкий заявил, что основанием для разработки документа послужили просьбы избирателей.