Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта Минпромторг РФ утвердил обновленный перечень товаров для параллельного импорта

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Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров, которые в России разрешили к параллельному импорту, заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков, сообщает РИА Новости. Чиновник отметил, что список согласован, в ближайшее время его направят в Минюст.

Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст, — сказал Осьмаков.

Он добавил,что в списке могут появиться и новые позиции, сейчас над ним работают специалисты.

Параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары был легализован весной 2022 года. Тогда одним из принципов, по которым товары включались в список, стало прекращение их поставок на российский рынок. В Минпромторге указали на то, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта.

Ранее депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил, что в России следует сделать скрытыми данные о поставках зарубежных компонентов для лекарств, чтобы защитить иностранные компании, которые сотрудничают с Россией и рискуют попасть под вторичные санкции. Он направил соответствующий запрос в Федеральную таможенную службу.