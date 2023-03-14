Минпромторг составил список профессий для отсрочки от армии Путин: Минпромторг составил для Минобороны перечень приоритетных профессий для отсрочки

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Минпромторг составил для Министерства обороны список приоритетных профессий, представителям которых будет предоставлена отсрочка от службы в армии, заявил президент России Владимир Путин во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ. Он подчеркнул, что ОПК работает в соответствии с запросами министерства обороны, поэтому «должен быть найден баланс между самим производством и интересами министерства обороны». По словам главы государства, два министерства в данный момент договариваются, какое решение необходимо принять.

Минпромторг подготовил соответствующий список направлений деятельности, профессий, которые им нужны. Он передан в министерство обороны. Они сейчас в диалоге между собой и должны определиться, какое решение принять, — сказал Путин.

13 марта в Госдуму внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы с 18–27 до 21–30 лет. Документ предусматривает переходный период до 2026 года. Это значит, что с 1 января по 31 декабря 2024 года будут призываться граждане от 19 до 30 лет. С 1 января 2025-го — с 20 лет. Призывать с 21 года начнут в 2026 году. После 2024 года 18-летние россияне могут пройти срочную военную службу по желанию.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что у США нет средств для перехвата гиперзвуковых ракет «Кинжал», но российскому оборонно-промышленному комплексу из-за этого нельзя «почивать на лаврах».