Минпромторг рассказал, куда Россия переориентирует экспорт металлопродукции Мантуров: РФ ориентирована на экспорт металлопродукции на рынки Турции, КНР и СНГ

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Россия ориентирована на экспорт металлопродукции на рынки Турции, КНР и стран СНГ, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По словам главы ведомства, отечественные производители продукции из металла также держат курс на рынки стран Латинской Америки, а также государств Юго-Восточной Азии, передает ТАСС.

В условиях санкций приоритетными направлениями внешних поставок становятся рынки Турции, Китая, стран ЕАЭС и СНГ, государств Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, — сообщил Мантуров в ходе оперативного совещания у премьер-министра Михаила Мишустина.

Мантуров также подчеркнул, что отечественные компании приступили к переориентации экспорта своей продукции.

Ранее «Коммерсант» писал о том, что на совещании у министра экономического развития Максима Решетникова поддержали часть предложений лесопромышленных компаний о дополнительных мерах помощи отрасли. В частности, речь идет об увеличении предельного размера субсидии затрат на транспортировку промышленной продукции с 300 до 500 млн рублей. Также правительство разрешит транзит пиломатериалов через Казахстан и изменит порядок расчета арендной платы за пользование лесными участками.