Минпромторг обновил список товаров для параллельного импорта Минпромторг: запчасти Isuzu, очки Ray-Ban вошли в параллельный импорт

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Российский Минпромторг расширил список товаров, доступных для параллельного импорта, добавив в него несколько новых продуктов, следует из документа опубликованного на официальном портале правовой информации. Изменения были внесены точечно, отметили в ведомстве.

Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein, — говорится в сообщении Минпромторга.

В список были добавлены и батарейки Duracell. В министерстве отдельно уточнили, что линзы Acuvue не были включены в перечень, так как «компания-правообладатель добросовестно продолжает официальные поставки».

Следует отметить, что для включения или исключения конкретного бренда из данного списка существуют определенные критерии: если компания покидает российский рынок, прекращает поставки или закрывает свое производство в России — такие бренды включаются в список для параллельного импорта. Если иностранные партнеры добросовестно выполняют свои контрактные обязательства и продукция в достаточном объеме представлена на рынке и поставляется нашим предприятиям, то продукция исключается из списка, — добавили в Минпромторге.

В конце мая СМИ сообщали, что цены на контактные линзы на сайтах оптики и популярных маркетплейсах выросли на 100–400%. Подорожание произошло на фоне сообщений о том, что отечественные магазины оптики начали получать уведомления о приостановке импорта от иностранных поставщиков. Речь шла о компаниях Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) и CooperVision.